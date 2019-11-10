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Trabzon'da, Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Trabzon'da da düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:46Trabzon'da, Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde 'da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Valilik önündeki alandaki anma törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Baro Başkanı Sibel Suiçmez, gaziler, sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Kentte, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda da sirenler çalınmaya başladığında yolda yürüyenler vatandaşlar oldukları yerde bekle saygı duruşuna geçti. Çevrede bank ve durakta oturanlar hemen ayağa kalkarken, süpürgeyle temizlik yapan belediye çalışanı da, elindeki işini bırakıp saygı duruşunda bulundu.



Mustafa Kemal Atatürk, Başsavcı, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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