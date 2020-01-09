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Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı

Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı.

09.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:30Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı
'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde Trabzon Gençlik ve Müdürlüğüne bağlı Söğütlü Stadı'nın dış bölümünde bulunan LNG tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Stadın tribünlerine yaklaşık 20 metre uzakta meydana gelen yangını fark eden görevliler, tanka giden vanaları kapatarak itfaiyeye verdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında yaralanan olmadı.

Atletizm, Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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