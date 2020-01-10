Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankındaki yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Trabzon
'da dün atletizm stadının yakıt tankında çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İl Gençlik ve Spor
Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat
ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Söğütlü Atletizm
Stadı'nın yanındaki yakıt tankında dün akşam saatlerinde yangın çıktığı hatırlatıldı.
Olimpik ölçülerdeki stadın yakıt tankındaki yangının itfaiyenin yanı sıra Akçaabat Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlilerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldüğü belirtilen açıklamada, hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü uzmanlarınca inceleme başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada yakıt tankının yenileneceği kaydedildi.