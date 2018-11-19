Trabzon'da Badminton Kurslarına İlgi Artıyor

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
, öğrencilere yönelik badminton kursları açtığını bildirdi.
İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, il ve ilçelerde açılan kurslara kayıt yaptıran çocukların sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Hız, zeka ve estetiği birleştiren badminton sporunun faydaları saymakla bitmiyor. Çocukların sporla buluşması ve boş zamanlarını teknolojik aletlerle değil de bu şekilde geçirmesi son derece önemli ve umut vericidir. Biz de bütün imkanları seferber ederek en iyi ortamlarda spor yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Yomra
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu
ise ilçede bulunan cimnastik salonunda badminton eğitimlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini vurgulayarak, son dönemlerde velilerin çocuklarını badminton kurslarına kaydettirmek istediğini belirtti.
Badminton antrenörü Deniz Semerci
de her yaştan vatandaşın yapabileceği bir spor dalı olduğunu ifade ederek, bu sporu yapanların sürekli hareket halinde olduğu için vücuttaki zararlı yağların yakıldığı, enerjisinin arttığı, çeviklik kazandırdığı, ani reaksiyon karşısında çabuk karar verme yetisini güçlendirdiği, kişiye dinamik denge kazandırdığını belirtti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Trabzon
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:12