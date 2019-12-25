Haberler » 3. Sayfa » Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem... - Haberler

Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem...

Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan hukuki işlem yapıldığı bildirildi.

25.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:08 Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem...
'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan hukuki işlem yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da 2 gündür süren örtü yangınları ile mücadele sürerken, bahçe ve fındıklık temizliği sırasında yaktıkları ateşlerle yangına sebebiyet verdikleri belirlenen 7 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı. 7 kişi bulundukları yerlerde adli makamlara çağrılarak haklarında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan işlem yapıldı. İfadelerinin alınmasının ardından şahıslar serbest bırakıldı. - TRABZON

Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:24   Noel Bayramı için kullanılan Christmas, Jul, Navidad ve Bozic gibi isimler nereden geliyor? - Haberler
14:22   Türkiye'de düzensiz göçmenlerin 4'te 1'i Edirne'de yakalanıyor - Haberler
14:20   Başkale'de bir ev alev alev yandı - Haberler
14:19   11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar - Haberler
14:16   MHP'li Aydın'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haberler
14:04   Mansur Yavaş - Sinan Aygün tartışmasına Davutoğlu'nun partisinden ilk yorum: Yabancı yatırımcıyı kaçırır - Haberler
14:03   Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik - Haberler
13:52   CHP, 46. ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti - Haberler
13:30   Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı - Haberler
13:28   Son dakika: 2011'de Kanal İstanbul'u eleştiren Bahçeli'den yeni açıklama: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız - Haberler
25.12.2019 14:31:48