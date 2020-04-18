Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Trabzon'da balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

18.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 21:06
Trabzon'da balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın
Trabzon 'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde özel bir şirkete ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kütlesi kapladı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları ile Çarşıbaşı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çevre ilçelerden ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık 1,5 saattir süren yangın kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Sopadan arabasıyla Malatya’nın simgesi olan ’Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti Haberler
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haberler
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Türkiye’den yardım bekleyen İngiltere’de korona ekipmanı krizi kapıda Haberler
Türkiye'den yardım bekleyen İngiltere'de korona ekipmanı krizi kapıda
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor Haberler
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor
Haberler ›› 3. Sayfa ››Trabzon'da balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:15: Üzerine duvar yıkılan çocuk öldü - Haberler 22:09: Hakem Çakır 'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesine çektiği video ile destek oldu - Haberler 22:00: Koronavirüs: Lombardiya'daki can kaybı 2. Dünya Savaşı'ndan 5 kat fazla - Haberler 21:53: Pakistan'da koronavirüs nedeniyle getirilen camilerde cemaatle namaz yasağı kaldırıldı - Haberler 21:53: Fransız Virolog Koronavirüs Laboratuvarda Üretildi İddiasını Yineledi - Haberler 21:53: Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti 21:46: Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi - Haberler 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi 19:25: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi