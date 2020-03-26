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Trabzon'da balık tezgahlarında 'Korona' sessizliği

Trabzon'da Korona virüs nedeniyle balık tezgahlarında sessizlik yaşanıyor.

26.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:10
Trabzon'da balık tezgahlarında 'Korona' sessizliği
Trabzon 'da Korona virüs nedeniyle balık tezgahlarında sessizlik yaşanıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkindeki yaklaşık 12 farklı çeşit balığın satıldığı balık tezgahlarında bugünlerde Korona virüs sessizliği yaşanıyor. Virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Evdekal' çağrılarına uyan vatandaşlar balığı tercih etmiyor. Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar, tezgahlarda balık olmasına rağmen satış yapamadıklarını söylüyor.

Vatandaşların balığa ilgi göstermediğini belirten Mehmetcan Örseloğlu, "Balığı bol bol tüketmek gerekiyor. Balıklar şuanda tezgahları bol bir şekilde süslemeye başladı. Fiyatlar uygun istavrit 15 TL, mezgit 10 TL, yerli uskumru 15 TL, tombik 20 TL, çupra ve levrek 30 TL, yerli somon 30 TL'den satılıyor. Tezgahlarda yaklaşık 12 balık çeşidi var. Korona virüs tezgahları çok etkiledi. Vatandaşlar evinde kalsın. Balıklarını alsınlar eve gitsinler. Vücudun direncinin ayakta durabilmesi için virüslerle savaşabilmek için vitamin ve sıvı almamız lazım. Bununda tek çözümü balık. Vatandaşlar balık yerine makarnayı tercih ediyor. Vitamin ve mineral bakımında balığın bol bol tüketilmesi gerekiyor. Vatandaşı bilgilendirmemize rağmen satışlarımı çok az. Bitmedi ama bitmeye yakın bir noktanın içindeyiz. 40 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

Balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu ise, "Tezgahlarda hemen hemen her çeşit balık var. Virüs dolayısıyla vatandaşlarımız evden dışarı çıkamıyor. Onun için işlerimiz durgun. Bol bol balık yesinler. Virüsten korunmak için bol bol balık yesinler" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortahisar, Trabzon, Güncel

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