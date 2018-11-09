Trabzon'da Balıkçı Barınağında Bir Kişi Ölü Bulundu

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde bir kişi balıkçı barınağında ölü bulundu.
Faroz Mahallesi'ndeki bir balıkçı barınağında kalan 65 yaşındaki Salih Malkoç'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis
ekipleri, Malkoç'un yakınları ile barınağın kapısını kırarak içeriye girdi.
Yatakta hareketsiz yatan Malkoç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Malkoç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.