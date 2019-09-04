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Trabzon'da başhekimin aracına silahlı saldırı

Trabzon'da, özel bir hastanenin başhekiminin otomobili kurşunlandı.

04.09.2019 19:15
Trabzon'da, özel bir hastanenin başhekiminin otomobili kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye giden F.İ, henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle hastane başhekimi Ahmet Çubukçu'nun aracına ateş açtı.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
Olay yerine gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim olan zanlı F.İ, gözaltına alındı.
Öte yandan, şüphelinin bir gün önce de hastaneye giderek Çubukçu ile görüştüğü ve tartışarak hastaneden ayrıldığı öğrenildi.
Trabzon'da başhekimin aracına silahlı saldırı

Yıldızlı Mahallesi, Ahmet Çubukçu, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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