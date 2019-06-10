Trabzon'da bayram tedbirlerinde 2 bin polis görev aldı

Trabzon
'da, Ramazan Bayramı
dolayısıyla yaklaşık 2 bin emniyet personelinin görev aldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ilave personel takviyesi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bayram süresince gerekli emniyet tedbirlerinin en üst seviyede alındığına işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Tüm müdürlüğümüz personelinin takviyesi ile yaklaşık 2 bin personelimizin katılımı ile gerekli emniyet tedbirleri en üst seviyede alınmıştır. Buna ilaveten 52 motorize trafik ekibi, 75 asayiş ve güvenlik konularına binaen oluşturulan resmi ve sivil ekipler ve yunus ekiplerimiz ile çevik kuvvet, özel harekat dahil tüm birimlerimizce alınan tedbirler neticesinde bayram süresi boyunca asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili kayda değer bir olay yaşanmamıştır."
Trafikte ise herhangi bir ölümlü kazanın meydana gelmediği, 19 küçük çapta maddi ve yaralamalı trafik kazası olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Güncel