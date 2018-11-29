Trabzon'da Belediye Otobüsüne Tır'ın Çarptığı Kaza Kamerada

Trabzon
'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, belediye otobüsüne yandan çarptı. Kazada otobüsteki yolcular sağa sola savruldu. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Ortahisar
ilçesi Değirmendere
Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet U.?nun kullandığı 34 KP 1177 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 61 BEJ 472 plakalı belediye yolcu otobüsüne yandan çarptı. Kazada, otobüsteki 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. O anlarda yolcuların otobüs içerisinde sağa sola savruldukları görülüyor.
Ortahisar,Trabzon
29 Kasım 2018 Perşembe 21:00