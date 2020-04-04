Trabzon'da belediyeden şiveli mesaj: Evde durun daa

TRABZON'un Arsin ilçesinde belediye, koronavirüs tedbirleri kapsamında halka Karadeniz şivesiyle 'evde kal' mesajları veriyor. Bilboardlara asılan afişlerde, 'Ne demek evde olmay', 'Evdekileri kovermeyin', 'Darlanma Arsin', 'Yalağuz kalma', 'Evde durun daa' ifadelerine yer verildi.

Arsin ilçesinde belediye koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarını Karadeniz şivesi ile yazılan mesajlarla yaptı. İlçede bilboardlara asılan afişlerde, 'Ne demek evde olmay', 'Evdekileri kovermeyin', 'Darlanma Arsin', 'Yalağuz kalma', 'Evde durun daa' ifadelerine yer verildi. Bilboard mesajları görenleri gülümsetti.Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirterek, "Salgınla mücadelede en büyük silah hijyen ve evde kal kuralına uymak. Uyarılarımıza büyük bir çoğunluk uyuyor, fakat hala daha uymayanlar var. Billboardlarımızda yer alması için espri hem de ciddiyet dolu yazıların yer aldığı görselleri paylaşacağız. Bu tip örnek uygulamaları yapan belediyelerimiz de var, tabi her ilçe veya şehir kendine özgü şive ile mesaj veriyor, biz de bu şekilde vermek istedik" dedi.

Kaynak: DHA