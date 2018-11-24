Trabzon'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:47



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:47

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Esentepe Mahallesi'nde H.B. ile Fatih Akkan ve M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, bıçakla Akkan ile M.Y'yi yaraladı.Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Akkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Akkan'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.H.B. ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.