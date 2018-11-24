Trabzon'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon
'un Esentepe Mahallesinde sabaha karşı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Baro Kavşağı mevkiinde sabah saat 05.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Fatih
Akkan (42) bıçakla ağır yaralanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi
Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Akkan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu
'na kaldırılırken, kavgada 2 kişi de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor - TRABZON
Sabah,kavga,Trabzon
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:48