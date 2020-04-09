Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
09.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:04
Alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki Güzelce Sokak'ta 10 kapı numaralı apartman, meskunları içerisinde pozitif koronavirüs vakaları yaşanması nedeniyle karantinaya alındı.
Ekiplerce, karar üzerine apartman çevresinde önlem alındı.
Kaynak: AA