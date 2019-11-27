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Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

Trabzon'da, yabancı plakalı bir aracın yakıt deposu ile bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi.

27.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:56Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi
'da, yabancı plakalı bir aracın yakıt deposu ile bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı sokulmaya çalışılan kaçak gıda ürünlerinin risk analizi yöntemiyle tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Of ilçesi sanayi bölgesinde PP 271 AAA ve TT 805 ZZ yabancı plakalı minibüsleri durdurdu.
Yapılan aramalarda, PP 271 AA plakalı aracın yakıt deposu bölümünde özel olarak tasarlanmış gizli bölmede, 149 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi.
Diğer araçta bulunan C.Y'nin Of ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise 192 kilogram bal bulundu.
Toplam 341 kilogram gümrük kaçağı bala ele konulurken C.Y. ile yabancı uyruklu I.A, D.A, T.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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