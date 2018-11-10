Trabzon'da Bir Kişinin 30 TL'sini Gasp Eden Şahıs Tutuklandı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:37



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:37

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yolda yürüyen bir kişiden tehditle 30 TL gasp eden şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde akşam 20.00 sıralarında gerçekleşen olayda, F.D. (16) adlı şahıs, sokakta yürüyen A.A. (18) adlı bir gencin önünü keserek cebindeki 30 TL'sini gasp etti. Bunun üzerine, parası gasp edilen A.A., hemen ilçe emniyet müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, çevrede yaptıkları aramada, F.D. ve M.T.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, F.D.'nin cebinden babasına ait kredi kartı bulunurken, M.T.'nin üzerinden ise sustalı çakı olarak tabir edilen kesici alet çıktı. F.D., gasp ettiği 30 TL'yi harcadığını söyledi. F.D.'nin üzerinden çıkan ve kendisine ait olmayan kredi kartı ise emniyete çağrılan babasına teslim edildi. Şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından Araklı Adliyesine sevk edildi.Cumhuriyet savcısı, A.A.'yı gasp ettiği gerekçesiyle F.D.'yi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. M.T. ise alınan ifadesinin ardından hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 6136 sayılı kanunu uyarınca işlem yapılarak savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen F.D., tutuklanarak Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - TRABZON