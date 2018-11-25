Trabzon'da Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı

Trabzon
'da yaşanan olayda, Fatih
Akkan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hakan B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Trabzon'un Ortahisar
ilçesi Esentepe Mahallesi
Hasan Yanık Sokak'ta, dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen bıçaklı kavgada Fatih Akkan'ı (42) göğsünden, başından ve karaciğerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hakan B., Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerinin ardından Kaşüstü
'nde bulunan Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Hakan B., çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Mahkemesin'de tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TRABZON
Fatih,Trabzon
25 Kasım 2018 Pazar 10:47