Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Trabzon'da bir kitapevinden ilginç 'Evdekal' kampanyası - Ekonomi

Trabzon'da bir kitapevinden ilginç 'Evdekal' kampanyası

Trabzon'da bir kitapevi tarafı "Siz isteyin biz kapınıza getirelim" kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriyor.

24.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:58
Trabzon'da bir kitapevinden ilginç 'Evdekal' kampanyası
Trabzon 'da bir kitapevi tarafı "Siz isteyin biz kapınıza getirelim" kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriyor.

Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasının ardından 'EvdeKal' kampanyası Trabzonlular tarafından dikkate alındı. Vatandaşların bu duyarlılığı nedeniyle Trabzon'daki bir kitapevi ilginç bir kampanya başlattı. 'EvdekalTrabzon' hashtagi ile oluşturulan "Siz isteyin biz kapınıza getirelim" kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriliyor. 'Evdekal' çağrılarına uyan okuyucular, kitap teminlerini oluşturulan Whatsapp hattı üzerinden sağlıyor. Yoğun ilginin olduğu kampanyaya en çok öğrenciler ilgi gösteriyor.

Kitapevi Pazarlama Müdürü Ferhat Akyüz, kampanyanın salgın bitime kadar devam edeceğini belirterek, "Bu salgının Türkiye'ye gelmesi esnafları rahatsız etti. Ülkemiz bu konuda bir takım önlemler aldı. Bizde bu önlemlere uymak zorunda olduğumuzu hissettik. Ülkemizdeki 'evdekal' kampanyasına karşı bizde müşterilerimize güzellik yapalım dedik. İnsanlar evdeyken kitap okuyorlar okula giden öğrencilerde bir soru bankası ihtiyacı oluyor. Onun için bizde bu hizmetimiz sadece burada değil 'evlere de götürelim' dedik. Yaptığımız istişareler sonucunda kampanyamızı tüm Trabzon'a duyurduk. Biz kitaplarını evlerine götürürüz yetir ki evlerinden dışarı çıkmasınlar. Bu kampanyamız salgın bitine kadar devam edecek. Tek dileğimiz biran önce bunun sonlanması. Amacımız halkımıza hizmet etmek. Bu iş için görevlendirilmiş 5 tane arkadaşımız var. Saat 6'dan sonra müşterilerimiz verdiği adreslere kitapları teslim ediyorlar. Şuanda yoğun talep var" dedi.

Evine kitap siparişi veren Nazan Akşan ise "Çok güzel bir uygulama yaptılar. Kitap siparişi verdik evimize kadar gelerek kitapları bize teslim ettiler. Çok memnunuz. Evde kalıyoruz devletimizin verdiği tüm kararlara uyuyoruz. Oğluma soru bankası diğer oğluma ise kitap siparişi verdim. Kendim içinde bir kitap aldım" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Kitapevi, Türkiye, Trabzon, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye’de av yasağı kalktı Ekonomi
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı
Albayrak’tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Ekonomi
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:09 - TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı - Ekonomi 12:09 - ABD'liler arabadan inmeden yapılan Kovid-19 test merkezlerine yöneldi - Ekonomi 12:09 - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin: Hükümete ilettiğimiz taleplerin 19'u sonuçlandı - Ekonomi 12:06 - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin: "Hükümete ilettiğimiz taleplerin 19'u sonuçlandı" - Ekonomi 12:05 - Dünyanın mobilya devlerine koronavirüs darbesi - Ekonomi 11:56 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37 - Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:22 - Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi 11:22 - Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi 11:12 - Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler
Loading