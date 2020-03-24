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Trabzon'da bir kitapevinden ilginç 'Evdekal' kampanyası

Trabzon'da bir kitapevinden ilginç 'Evdekal' kampanyası Kitapevi 'Siz isteyin biz kapınıza getirelim' kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriyor Trabzon'da bir kitapevi tarafı "Siz isteyin biz kapınıza getirelim" kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriyor.

24.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:45
Trabzon 'da bir kitapevinden ilginç 'Evdekal' kampanyası
Kitapevi 'Siz isteyin biz kapınıza getirelim' kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriyor
TRABZON - Trabzon'da bir kitapevi tarafı "Siz isteyin biz kapınıza getirelim" kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriyor.
Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasının ardından 'EvdeKal' kampanyası Trabzonlular tarafından dikkate alındı. Vatandaşların bu duyarlılığı nedeniyle Trabzon'daki bir kitapevi ilginç bir kampanya başlattı. 'EvdekalTrabzon' hashtagi ile oluşturulan "Siz isteyin biz kapınıza getirelim" kampanyası ile evlere kitap hizmeti veriliyor. 'Evdekal' çağrılarına uyan okuyucular, kitap teminlerini oluşturulan Whatsapp hattı üzerinden sağlıyor. Yoğun ilginin olduğu kampanyaya en çok öğrenciler ilgi gösteriyor.
Kitapevi Pazarlama Müdürü Ferhat Akyüz, kampanyanın salgın bitime kadar devam edeceğini belirterek, "Bu salgının Türkiye'ye gelmesi esnafları rahatsız etti. Ülkemiz bu konuda bir takım önlemler aldı. Bizde bu önlemlere uymak zorunda olduğumuzu hissettik. Ülkemizdeki 'evdekal' kampanyasına karşı bizde müşterilerimize güzellik yapalım dedik. İnsanlar evdeyken kitap okuyorlar okula giden öğrencilerde bir soru bankası ihtiyacı oluyor. Onun için bizde bu hizmetimiz sadece burada değil 'evlere de götürelim' dedik. Yaptığımız istişareler sonucunda kampanyamızı tüm Trabzon'a duyurduk. Biz kitaplarını evlerine götürürüz yetir ki evlerinden dışarı çıkmasınlar. Bu kampanyamız salgın bitine kadar devam edecek. Tek dileğimiz biran önce bunun sonlanması. Amacımız halkımıza hizmet etmek. Bu iş için görevlendirilmiş 5 tane arkadaşımız var. Saat 6'dan sonra müşterilerimiz verdiği adreslere kitapları teslim ediyorlar. Şuanda yoğun talep var" dedi.
Evine kitap siparişi veren Nazan Akşan ise "Çok güzel bir uygulama yaptılar. Kitap siparişi verdik evimize kadar gelerek kitapları bize teslim ettiler. Çok memnunuz. Evde kalıyoruz devletimizin verdiği tüm kararlara uyuyoruz. Oğluma soru bankası diğer oğluma ise kitap siparişi verdim. Kendim içinde bir kitap aldım" ifadelerini kullandı.
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Trabzon’da bir kitapevinden ilginç ’Evdekal’ kampanyası

Kaynak: İHA

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Trabzon'da bir kitapevinden ilginç 'Evdekal' kampanyası
Etiketler : Kitapevi, Türkiye, Trabzon, Ekonomi

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