18 Aralık 2018, 15:11
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Trabzon'da Bir Öğretmen, Üzerinde Türk Bayrağı Olan Beşiktaş Formasını Ayaklar Altına Aldı

Trabzon'da bir öğretmenin, öğrencilerin sloganları arasında, üzerinde Türk bayrağı olan Beşiktaş formasına basıp geçmesi sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medyada yayımlanan bir video görenlerin tepkisini çekti. Trabzon'da bir öğretmenin, öğrencilerin sloganları arasında, üzerinde Türk bayrağı olan Beşiktaş formasını ayakları altına aldı. Öğrenciler ise, öğretmenin Beşiktaş bayrağını çiğnemesinin ardından "Trabzon, Trabzon" diye tezahüratta bulunuyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Trabzon'da çekilen görüntülere Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra birçok kesimden kullanıcı tepki gösterdi. Öğretmen bir kullanıcı "Öğretmen olarak ben utandım. Öğretmenler toplumun her kesimine kucak açandır. Ayırt etmeden davranmalıdır herkese. Utanç verici." diye tepki gösterdi.

Bir başka kullanıcı ise, "Sen öğretmesin ya düşmanlığı değil dostluğu öğretmen lazım." diyerek olaya tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki tepkiler;

BEŞİKTAŞ'IN ARMASINDA TÜRK BAYRAĞI BULUNUYOR

Türkiye'deki köklü kurumların arasında bulunan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün armasında Türk bayrağı bulunuyor.

Beşiktaş,Trabzon

YORUMLAR (70)
SASA: DÜŞÜNCESİZ
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FİLO: DENGESİZ KADIN. YAZIK ÇOCUKLARIMIZI BUNUN GİBİ MANYAKLAR YETİŞTİRİYOR. ARTIK HALİMİZ NİCE OLUR DÜŞÜNÜN. . . . .
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VATANDAŞ: ahlakı yoksa imanı da yoktur . bence görevinden alınmalı. ve derhal mahkemeye sevk edilmeli
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MİÇE BABBA: BENCE ÇOK NORMAL GEREKENİ YAPMŞ TEBRİKLER 3
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