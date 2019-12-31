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Trabzon'da biri kanser hastası 3 kişiyi yanmaktan son anda Suriyeli Akil kurtardı

Trabzon'un Esentepe Mahallesinde bu sabah 3 katlı bir evin 3. katında çıkan yangında biri kanser hastası olan 3 kişi yanmaktan son anda mahallede oturan Suriyeli vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı.

31.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07 Trabzon'da biri kanser hastası 3 kişiyi yanmaktan son anda Suriyeli Akil kurtardı
Trabzon'un Esentepe Mahallesinde bu sabah 3 katlı bir evin 3. katında çıkan yangında biri kanser hastası olan 3 kişi yanmaktan son anda mahallede oturan Suriyeli vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı.

Yangın, bu sabah Esentepe Mahallesi Şehit Ayhan İncekara Caddesinde bulunan 3 katlı bir evin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara ateşinden kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa zamanda evi sararken yangına mahalledeki vatandaşların yanı sıra Suriyeli vatandaşlarda müdahale ederek içerdekilerin kurtarılmasını sağladı. Yangında, kanser hastası Derya Orhon (40), babası Teoman Orhon (80) ve anne Zakire Orhon (78) etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangını ilk gören ve müdahale eden çevre sakinlerinden Suriyeli Akil Halil (27) o anları anlattı.

Yangın sırasında bir kadının bağırması üzerine Suriyeli bir arkadaşı ile birlikte binaya çıktıklarını ifade eden Akil Halil, "Yangını görerek o tarafa doğru koştum. O sırada yukarıda bir kadın bağırıyordu. Hemen yukarı çıktık. İçerisi karanlık ve çok dumandı. Hasta birisi vardı onu oradan kurtardık. Üç kişi vardı yangından yaralandılar. İnşallah durumları iyidir. Biz bu mahallede oturuyoruz, komşuyuz" dedi.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan anne ile babanın sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kanser hastası olan Derya Orhon ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde müşahede altına alındı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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