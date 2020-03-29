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Trabzon'da boş kalan sahiller koyun sürüsüne kaldı

Trabzon'da Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kullanıma kapatılan sahiller koyunlara kaldı.

29.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:17
Trabzon'da boş kalan sahiller koyun sürüsüne kaldı
Trabzon 'da Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kullanıma kapatılan sahiller koyunlara kaldı.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılması Trabzonlular tarafından dikkate alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge sonrası harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşirli ve Arsin sahil yürüyüş ve bisiklet yollarını kapatarak zabıta ekipleri ile denetimlere başladı. 'Hayde Eve', 'Evde kal' ve 'Hayat evde var' yazılı uyarı levhalarının yerleştirildiği yürüyüş yollarının girişleri şeritlerle kapatıldı. Pazar günleri yoğunluğun yaşandığı yürüyüş yolları Korona virüs nedeniyle sessizliğe gömüldü. Özellikle sabah sporunu yapmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş yolu polis ekipleri tarafından da sıklıkla kontrol edilirken, boşalan yürüyüş yolu koyunlara kaldı. Sahildeki dolgu alanında bir çoban küçükbaş sürüsünü yeşil alanda otlattı. Tarihinin en sessiz günleri yaşayan Trabzon'da karayolundaki araç trafiğinde de ciddi oranda azalma yaşandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Arsin, Güncel

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