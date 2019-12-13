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Trabzon'da camilerden çalınan tarihi eserler ele geçirildi

Trabzon'da bir çok camiden tarihi eser çalan şahıslar çaldıkları eserlerle birlikte yakalandı.

13.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:33Trabzon'da camilerden çalınan tarihi eserler ele geçirildi
'da bir çok camiden tarihi eser çalan şahıslar çaldıkları eserlerle birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un ilçesinde bu ay içerisinde bir çok camiden tarihi eser çalındı. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve hırsızların yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi Ü.Ç. isimli şahıs yakalanırken, yapılan sorgusunda, çaldığı malzemeleri sattığı yer tespit edilerek, çalınan tüm malzemeler ele geçirildi.

Şahsın İskenderpaşa Camisi'nden 3 adet bakır şemsiyelik, 1 adet bakır şamdanlık, Hamzapaşa Camisi'nden 2 adet bakır levha ve 1 adet şamdanlık, Musapaşa Camisi'nden de 1 adet şamdanlık çaldığı belirlendi. Tarihi şamdanlardan birinin 200 yıllık ve tahmini değerinin 100 bin TL olduğu, diğer bakır ve pirinç malzemelerin yaklaşık değerinin ise 10 bin TL olduğu kaydedildi. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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