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Trabzon'da çay festivali

Trabzon'da bir alışveriş merkezi, misafirlerini 21-29 Aralık tarihleri arasında Çay Festivali ile buluşturuyor.

22.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:39 Trabzon'da çay festivali
'da bir alışveriş merkezi, misafirlerini 21-29 tarihleri arasında Festivali ile buluşturuyor.

Forum Trabzon'da 21-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Çay Festivali'nin açılışı Alpaslan Özmol ile gerçekleştirildi. Açılış turu ile başlayan festivalde tavla turnuvasının ilk zarını Alpaslan Özmol atarken, program kapsamında 28 Aralık'ta Suna Dumankaya'nın da jüride yer alacağı "Çaylı Tarifler" ödüllü yarışmasında Trabzon'un usta şefi seçilecek. 29 Aralık tarihinde ise son büyük yarışma olan atma türkü yarışmasında, kemençe eşliğinde birbiriyle atışacak yarışmacıların arasından atma türkü şampiyonu seçilecek. Festival boyunca ana sahnede gerçekleşecek çay kültürüne ait dünyanın farklı ülkelerine özel çay seremonilerini Tea Masters Cup Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Yuchi Pirim misafirlere sunacak. Ana sahne önünde yer alan yarışma istasyonunda birbirinden eğlenceli mini yarışmalar ile misafirlere eğlence dolu anlar yaşatılacak. 29 Aralık'ta gerçekleşecek kapanışta ise Niyazi Koyuncu sevenleriyle buluşacak. - TRABZON

Trabzon, Aralık, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

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