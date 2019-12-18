Haberler » Güncel » Trabzon'da Çay Festivali düzenlenecek - Haber

Trabzon'da Çay Festivali düzenlenecek

Trabzon'un Alışveriş ve Eğlence Merkezi Forum Trabzon, #Çaylarforumdan diyerek misafirlerini 21-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Çay Festivali ile buluşturuyor.

18.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:52Trabzon'da Çay Festivali düzenlenecek
'un Alışveriş ve Eğlence Merkezi Forum Trabzon, #Çaylarforumdan diyerek misafirlerini 21-29 2019 tarihleri arasında Çay Festivali ile buluşturuyor.

28 Aralık'ta 'nin değerli Bitki Bilim Uzmanı Suna Dumankaya'nın katılımı ile "Çaydan Gelen Güzellik" başlıklı söyleşi ve bitki bilime dair soru - cevap bölümü ile misafirler merak edilen pek çok soruya yanıt bulabilecek. Söyleşinin hemen ardından gerçekleşecek "Çaylı Tarifler" ödüllü yarışmada Suna Dumankaya jüriliğinde Trabzon'un Usta Şefi seçilecek.

29 Aralık tarihinde ise Atma Türkü yarışmasında, kemençe eşliğinde birbiriyle atışacak yarışmacılar arasından Atma Türkü Şampiyonu seçilecek.

Festival boyunca ana sahnede gerçekleşecek çay kültürüne ait dünyanın farklı ülkelerine özel çay seremonilerini, Tea Masters Cup Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Yuchi Pirim misafirlerimize sunacak. Karadenizli sanatçı Niyazi Koyuncu 29 Aralık günü vereceği konserle sevenleriyle buluşacak. - TRABZON

Trabzon, Türkiye, Aralık, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:00 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Haber
17:00 Uludağ'da arama çalışmaları bir ceset bulundu-2 - Haber
17:00 Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Haber
17:00 Batman'da 3 araca çarparak alev alan otomobilden çıkan sürücü kaçtı - Haber
17:00 Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 17:01:42