Trabzon'da çok sayıda silah ele geçirildi
Trabzon'un Akçaabat ve Tonya ilçelerinde çok sayıda silah ele geçirildi.
16.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:14
Trabzon'un Akçaabat ve Tonya ilçelerinde çok sayıda silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tonya ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 7 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 107 çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın evinde arama yapan jandarma ekipleri, bir uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 253 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tonya ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 7 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 107 çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın evinde arama yapan jandarma ekipleri, bir uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 253 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi