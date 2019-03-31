Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Adayı Zorluoğlu Kazandı

TRABZON'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı'nın AK Parti
'li adayı emekli vali Murat Zorluoğlu
, kazandı. Van Valiliği
ve kayyum olarak atandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilen Murat Zorluoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iki dönemdir AK Parti'den Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
yürütüyordu.
MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?
Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara
'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon'da kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar
Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç
Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
görevlerini yürüttü. Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye
Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı. 2017 Valiler Kararnamesiyle Van Valiliği görevine getirilip, aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev yaptı.
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Murat Zorluoğlu, AK Parti, Trabzon, Politika
Kaynak: DHA