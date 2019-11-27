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Trabzon'da Demet Akalın rüzgarı esecek

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Trabzon'da bir mekanda vereceği konserde hayranlarıyla buluşacak.

27.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:31Trabzon'da Demet Akalın rüzgarı esecek
Ünlü sanatçı Demet Akalın, 'da bir mekanda vereceği konserde hayranlarıyla buluşacak.

Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın, 6 Aralık Cuma günü Trabzon Tren'de konser verecek. Karadenizli sevenleri için özel bir repertuvar hazırlayan Akalın, iki saat sahnede kalarak hayranlarına keyifli dakikalar yaşatacak. Özel dansçılarının da kendisine sahnede eşlik edeceği sanatçı, şarkıları ve şovları ile eğlence dolu bir gece yaşatacak. Tüm Karadenizlileri konserine beklediğini belirten Demet Akalın, konsere özel sürprizler de sunacağını söyledi. - TRABZON

Demet Akalın, Trabzon, Magazin

Kaynak: İHA

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