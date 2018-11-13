Trabzon'da Deprem

CEMAL ERSEN

Bordo-mavili ekipte üst üste kaybedilen puanlar sonrası fatura iki kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz 'a çıktı, iki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı. Ayrıca ağır Malatyaspor yenilgisi nedeniyle tüm takıma 100'er bin lira para cezası kesildi. Genç oyuncular Abdülkadir ve Yusuf ile Olcay Şahan'ın da dikkatinin çekileceği öğrenildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun telekonferans ile katıldığı dün akşamki yönetim kurulu toplantısında, en ağır ceza Bursaspor maçında oyundan alındıktan sonra teknik direktör Ünal Karaman 'a tepki gösteren ve kendisini protesto eden taraftara küfür eden Burak ile Malatyaspor maçında yediği goller nedeniyle eleştirilen Onur'a kesildi. Onur'un maç dönüşü havaalanında taraftar ile girdiği dialog da dikkate alındı.

Her iki futbolcunun da Trabzonspor gelenekleri ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar içinde olduğuna karar veren yönetim kurulu, Malatyaspor karşısında takım halinde isteksiz bulduğu oyunculara da teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda para cezası verdi.

Kaptanlığı alındı

Alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçen ay kulübü federasyona şikayet eden, ancak daha sonra taraflar arasında uzlaşma sağlandığı açıklanan Burak'ın menajeri aracılığı ile bu sezon ödenmesi gereken 3 milyon 550 bin euroyu talep ettiği ve devre arasında serbest kalma koşulu istediği öğrenildi.

Yönetim kurulu toplantısında bu talep ile ilgili olarak herhangi bir karar alınmazken, konunun Burak'ın menajeri ile yapılacak görüşmeden sonra netleşeceği ifade edildi. Süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Onur'un kaptanlığı da alındı. Onur'un sözleşmesinin fesh edilmesinin de gündemde olduğu ileri sürürlürken, takımdaki bazı oyuncuların da dikkatinin çekileceği kaydedildi. Bu isimlerin Yusuf, Abdülkadir ile Olcay olduğu öğrenildi.