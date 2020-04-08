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Trabzon'da dere kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da dere kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

08.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:22
Trabzon'da dere kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Trabzon 'da dere kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinde, yolun alt kesimindeki Galanima Deresi kenarına inen köpek, bulunduğu yerden yukarı çıkamadı.
Köpeği fark eden vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği bulunduğu yerden aldı.
Ekipler, sağlık durumu iyi olan köpeği doğal ortama bıraktı.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşam koşulları daha da zorlaşan sahipsiz hayvanlar için merkez ve tüm ilçelerdeki beslenme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, İtfaiye, Güncel
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