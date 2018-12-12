Trabzon'da Dereye Düşen Köpek Kurtarıldı

Trabzon
'da dereye düşen köpek, Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akçaabat
ilçesindeki Söğütlü
Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan köpeği görenler, Akçaabat İtfaiyesi ekiplerine bilgi verdi.
İtfaiye ekiplerinin talebi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı.
Dere üzerideki köprüden iple inen ekipler, sudaki adacık üzerindeki hayvanı sudan çıkardıktan sonra ip yardımıyla köprüye taşıdı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, daha sonra serbest bırakıldı.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:36