Trabzon'da, Dev Trabzonspor Bayrağı Asıldı

Ortahisar
Belediyesince Akyazı
mevkisindeki Şenol Güneş
Spor Kompleksi'nin karşısındaki tepeye dikilen 61 metre uzunluğundaki direğe, 61 metrekarelik Trabzonspor
bayrağı asıldı.
Yenilenen bayrağı göndere çeken Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, gazetecilere yaptığı açıklamada, 61 metrekare uzunluğundaki bayrağı astıklarını belirtti.
Trabzonspor'a yapılan haksızlıkları kabul etmediklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:
"Bir Trabzonsporlu olarak Ortahisar Belediye Başkanı ve bu kulübün avukatlığını yapan bir kişi olarak 2010-2011'den beri maalesef adaletsiz düzen, Türkiye Futbol
Federasyonunun tüm kurumlarıyla beraber devam ediyor. Bu nedenle futbolda adaletin tesis edilmesi adına sadece Merkez Hakem Kurulu
değil, Disiplin Kurulu da Tahkim Kurulu
da federasyonun yönetimi de başkanı da tümüyle beraber bir kez daha futbolda yeni bir dönemin başlaması ve Türk futbolunun ileriye gitmesi için herkesin eski sempatiyi beslemesi için istifa etmesi ve federasyonun tümüyle yenilenmesi gerektiğini ifade ediyorum."
Törene, AK Parti
Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu
ve Kardeşlik Köprüsü kapsamında Siirt
'ten Trabzon'a gelen öğrenciler de katıldı.
Akyazı,Trabzon,Ortahisar,Trabzonspor
Kaynak: AA