Trabzon'da din ve eğitim görevlilerine yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı-9"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Biz insanları göç yolunda yalnız bırakmıyoruz. İnsanlık göçerken biz insanlığı göçertmemeye çalışıyoruz." dedi.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı-9", Trabzon 'da bir otelde gerçekleştirildi.Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin konumu itibarıyla yüzyıllardır göçe maruz kaldığını, Anadolu topraklarının şefkat ve merhametini tüm insanlığa gösterdiğini söyledi.Türkiye'nin Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan, Irak'ta ve son olarak da Suriye'de yaşanan iç çatışmadan dolayı göç eden milyonlarca insanı misafir ettiğine dikkati çeken Ustaoğlu, geçmişten bugüne kadim bir millet olarak, tüm insanlığa örnek olacak şekilde birçok sınavı güzel şekilde verdiklerini belirtti.Ustaoğlu, din görevlileri ve öğretmenlerin toplumun her kesimini kucaklaması gerektiğine işaret ederek, görev yaptıkları mahallelerde, bölgelerde yaşayan insanları iyi tanıyarak Türkiye'de yaşanan göç sürecini iyi şekilde anlatmaları ve doğru bilgi akışı sağlamalarının anlamlı olacağını kaydetti."Allah hiç kimseyi vatansız bırakmasın"Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ise göç politikaları ve yönetimi hakkında katılımcılara bilgi vererek "Allah hiç kimseyi vatansız bırakmasın, vatansız kalmak zordur." ifadesini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı çalışmalarla gurur duyulması gerektiğine işaret eden Ok, Türkiye'de 192 ülkeden 5 milyon 55 bin yabancı bulunduğunu kaydetti.Ok, Uluslararası Göç Terminolojisi'nin göçmek zorunda olan insanları sığınmacı, mülteci ve göçmen olarak nitelendirdiğini ifade ederek, "Biz en başından beri ortaya bir irade koyuyoruz ve statüleri, hukuki karşılıkları farklı olsa da onlara misafirlerimiz ve kardeşlerimiz diyoruz. Biz insanları göç yolunda yalnız bırakmıyoruz. İnsanlık göçerken biz insanlığı göçertmemeye çalışıyoruz. Bütün bu bahsettiğim ensar ve muhacir ahlakının arkasında bizim kadim kültürümüzün ve medeniyetimizin kodları var." diye konuştu.Göç İdaresi'nin sahada güzel işler yaptığına dikkati çeken Ok, şunları kaydetti:"İnsana dokunuyoruz. Batı medeniyetine de şunu söylüyoruz; Siz kanlı ve karışık elinizi, bulaşık aklınızı karıştırmayın, bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar bile. Bu kadar açık ve nettir. Siz yeter ki bu coğrafyadaki hırslarınızdan, emellerinizden, kardeşi kardeşe kırdıran aklınızdan vazgeçin. Bunu yapmadığınız gibi bir de akıl öğretiyorsunuz. Bu doğru bir şey değil ve biz bunu yüksek sesle size haykırıyoruz."Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Trabzon'da bir ayda dördüncü kez toplantı yaptıklarını belirterek, "Suriye'deki iç savaştan kaynaklı olarak geçici koruma altında bulunan 3 milyon 600 bin Suriyeli misafirimiz, kardeşimiz var. Türkiye için göç yeni bir olgu değil, bu coğrafya tarihin her döneminden Balkanlar'dan Kafkaslar'dan her dönemde göçü yaşamıştır." dedi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi İsmet Yasak da çalıştayın temel amacından bahsederek toplumun çeşitli kesimlerine doğru bilgiler aktararak halka ulaşmayı sağladıklarını söyledi.İl Müftüsü Osman Aydın ve İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu'nun da konuşma yaptığı çalıştay, panellerle devam etti.