Trabzon'da direğe çarpan araçta bulunan 3 kişi yanarak can verdi

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direğe çarpan bir araç alev alev yanarken, içerisinde bulunan 3 kişi feci şekilde can verdi, bir kişi de ağır yaralandı.

Trabzon'da direğe çarpan araçta bulunan 3 kişi yanarak can verdi
23.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:14
Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direğe çarpan bir araç alev alev yanarken, içerisinde bulunan 3 kişi feci şekilde can verdi, bir kişi de ağır yaralandı.

Of- Çaykara yolu üzerinde Dumlusu Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarpan araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazanın ardından, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen araçta 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan 2 kişinin de olay yerinde hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan bir kişinin ise 112 Acil Yardım Ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Azeri kökenli olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaykara, Trabzon, 3. Sayfa, Haber

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