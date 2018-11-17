Trabzon'da Doğal Gaz Çalışmaları Sürüyor

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:50



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:50

Trabzon'da doğal gaz çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da doğal gaz çalışmalarını ivedilikle sürdürdüklerini kaydetti.Birçok ilçede çalışmalara devam ettiklerini aktaran Başkan Gümrükçüoğlu, "Ortahisar ilçesinde doğal gaz çalışmalarına fiili olarak 2009 mahalli seçimlerinin ardından başlandı. Bu ilçede 101 bin konut ve iş yerine doğal gaz ulaştırdık. İl genelinde doğal gaz ulaştırdığımız konut ve iş yeri sayısı 127 bin." ifadelerini kullandı.Gümrükçüoğlu, evinin ve iş yerinin önüne doğal gaz gelen vatandaşlara da abone olunması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:"Şu anda 69 bin 500 abonemiz var. Görülmektedir ki Trabzon'umuzda doğal gaz kullanımı arttıkça önceki kış aylarında yaşanan hava kirliliği sorunları artık yaşanmamaktadır. Kapısının önüne doğal gaz getirilen herkes bu çağdaş sisteme geçiş yaptığında şehrimizde hava kirliliği sorunu tümüyle çözülmüş olacaktır. Abone olup şehrimizdeki doğal gaz çalışmalarına destek olan hemşehrilerime özellikle teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, daha temiz Trabzon için evinin önüne doğal gaz gelen herkesin abone olmasını talep ediyorum."