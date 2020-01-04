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Trabzon'da doktorlara moral ziyareti

AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle Ortahisar ilçesinde bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarındaki doktor ve sağlık çalışanları ziyaret edildi.

04.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:53 Trabzon'da doktorlara moral ziyareti
AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle Ortahisar ilçesinde bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarındaki doktor ve sağlık çalışanları ziyaret edildi.

Son günlerde gerçekleşen doktor ve sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarını asla tasvip etmediklerini belirten AK Parti Ortahisar ilçe Gençlik Kolları Başkanı Behlül Karakaş, "Bizler her zaman doktorlarımızın yanındayız. Doktor ve sağlık çalışanlarımız insanlarımızı iyileştirmek için gece gündüz çalışıyor. Onları sevmeli, saygı duymalı ve her zaman yanlarında olmalıyız" dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet eylemlerine yönelik ortaya bir tepki koymak aynı zamanda da şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları olarak böyle bir etkinlik düzenlediklerinin altını çizen Karakaş, "Bölgemizde bulunan hastanelerimizin acil servislerindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikramında bulunduk ve moral desteği verdik. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu ziyaretten büyük memnuniyet duydular" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ortahisar, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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