Trabzon'da Dolandırıcılık

Kaynak: AA

Trabzon'da, kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Şanlıurfa'da yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kendisini polis olarak tanıtan şahısların hesabına 17 bin 600 lira yatırdığı belirlenen vatandaşın hesabına bloke konularak yatırmış olduğu miktarın 8 bin lirasının kurtarıldığı belirtildi.Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak E.A. isimli şahsın Şanlıurfa'da bir banka şubesinden bloke konulan hesaptan parayı çekmeye çalıştığı tespit edildi.Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu, şahıs yakalandı.Şahsın işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği bildirildi.