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Trabzon'da dolmuşların rengini vatandaşlar anketle belirleyecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dolmuş modernizasyonu sürecinin tamamlanmasının ardından dolmuşların renk tercihini vatandaşlara yönelik düzenlediği anketle belirleyecek.

23.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:42
Trabzon'da dolmuşların rengini vatandaşlar anketle belirleyecek
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dolmuş modernizasyonu sürecinin tamamlanmasının ardından dolmuşların renk tercihini vatandaşlara yönelik düzenlediği anketle belirleyecek.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ankette vatandaşlar, yeni dolmuşlar için belirlenen turuncu, mavi, gold, turkuaz ve yeşil renkleri arasında seçim yapacak.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uzun çalışmalar sonucu dolmuş modernizasyon sürecini tamamladıklarını belirterek, 12+1 sistemine karar verdiklerini ifade etti.
Zorluoğlu, vatandaşların konforlu, klimalı, güvenli, iç kamera sistemi ile izlenebilen, engelliler için erişilebilir dolmuş sistemi istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Biz de buna uygun bir modernizasyon süreci yürüttük ve kararımızı verdik. Sürecin en başından itibaren yeni dolmuşların rengini Trabzon halkı belirleyecek demiştik. Hazır herkes evdeyken, hazırladığımız anket çalışması ile halkımıza 'Dolmuşlarımız hangi renk olsun?' diye sorduk. Renk olarak da 'Turuncu, mavi, gold (altın rengi), turkuaz ve yeşil' seçeneklerini sunduk. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hangi rengi tercih ederse Şoförler ve Otomobilciler Odamıza bunu bildireceğiz ve yeni sistemde o renkle dönüşüme başlayacağız."
Dolmuşların rengini belirlemek isteyen Trabzonluların, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi ile Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de ankete katılabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Trabzon, Güncel

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