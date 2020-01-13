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Trabzon'da eğitim yapılmayan okulun istinat duvarı çöktü

Trabzon'un Hayrat ilçesinde eğitim yapılmayan yatılı okulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarı, bölgede etkili olan sağanak sonrası çöktü.

13.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:08Trabzon'da eğitim yapılmayan okulun istinat duvarı çöktü
'un ilçesinde eğitim yapılmayan yatılı okulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarı, bölgede etkili olan sağanak sonrası çöktü.
İlçede geçen yıl istinat duvarında meydana gelen çatlamalar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesinin istinat duvarı yıkıldı.
Yetkililer, istişareler sonucunda yapılan incelemelerin ardından okulun boşaltılmasına karar verildiğini hatırlatarak, öğrencilerin de başka bir okulda eğitimine devam ettiğini kaydetti.
Yapılacak projeyle okulun tadilattan geçirilerek gelecek yıllarda eğitime açılacağı belirtildi.

Trabzon, Hayrat, Güncel

Kaynak: AA

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