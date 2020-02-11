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Trabzon'da eğitime kar engeli

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

11.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:52Trabzon'da eğitime kar engeli
'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çarşamba, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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