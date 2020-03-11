Trabzon'da elektronik sigara kaçakçılığına geçit yok
Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri elektronik sigara kaçakçılığına geçit vermiyor.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri elektronik sigara kaçakçılığına geçit vermiyor.
Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da elektronik sigara ve parçaları satışı ile elektronik sigara likidinin imalat ve satışının yapıldığı istihbaratı üzerine elektronik sigara satışı ve elektronik sigara likidi imalatı yaptığı ve sattığı tespit edilen kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 4 iş yeri, 1 depo, 1 ev ve 2 araçta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 37 adet elektronik sigara cihazı, 173 adet elektronik sigara cihazı parçası, 60 metre coil tamirinde kullanılan Kanthal tel, 35 adet elektronik sigara cihazı doldurulabilir kartuş, 541 şişe( 19200 ml) elektronik sigara likidi, elektronik sigara likidi yapımında kullanılan 123 şişe (2800 ml) Aroma, 13 şişe (10000 ml) Gliserin, 220 adet kapaklı boş şişe, 70 adet kapak, 10 adet ölçüm pipeti, 20 adet enjektör, 600 adet kullanıma hazır etiket ve 29 adet kargo poşeti cinsi eşya olmak üzere toplam gümrüklenmiş değeri 32 bin 266 Türk Lirası olan eşyaya el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı KMK'ya muhalefetten soruşturma başlatıldı. - TRABZON
Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da elektronik sigara ve parçaları satışı ile elektronik sigara likidinin imalat ve satışının yapıldığı istihbaratı üzerine elektronik sigara satışı ve elektronik sigara likidi imalatı yaptığı ve sattığı tespit edilen kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 4 iş yeri, 1 depo, 1 ev ve 2 araçta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 37 adet elektronik sigara cihazı, 173 adet elektronik sigara cihazı parçası, 60 metre coil tamirinde kullanılan Kanthal tel, 35 adet elektronik sigara cihazı doldurulabilir kartuş, 541 şişe( 19200 ml) elektronik sigara likidi, elektronik sigara likidi yapımında kullanılan 123 şişe (2800 ml) Aroma, 13 şişe (10000 ml) Gliserin, 220 adet kapaklı boş şişe, 70 adet kapak, 10 adet ölçüm pipeti, 20 adet enjektör, 600 adet kullanıma hazır etiket ve 29 adet kargo poşeti cinsi eşya olmak üzere toplam gümrüklenmiş değeri 32 bin 266 Türk Lirası olan eşyaya el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı KMK'ya muhalefetten soruşturma başlatıldı. - TRABZON
Kaynak: İHA
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