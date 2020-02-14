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Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından 68 ekipten oluşan 214 personel ile Çömlekçi Mahallesi'nde şok uygulaması yapıldı.

14.02.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:26Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması
Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından 68 ekipten oluşan 214 personel ile Mahallesi'nde şok uygulaması yapıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için Çömlekçi Mahallesi'ndeki oteller, umuma açık yerler ve metruk binalarda Asayiş, KOM, TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet Özel Harekat ve diğer birimlerinden toplam 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 961 şahıs sorgulanırken, 14 otel ve 18 umuma açık iş yeri, 26 metruk bina ve 59 araç kontrol edildi. 5 aranan şahıs, vize ihlali nedeniyle 1 yabancı şahıs yakalanırken, 5 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 3 araca 702 TL idari para cezası uygulanırken, 1 otele kayıtsız müşteri nedeniyle 1774 Sayılı kimlik bildirme kanununa muhalefetten idari işlem başlatıldı. Uygulamada 1 kıraathaneye ruhsatsız faaliyet göstermekten işlem başlatılırken, fuhuş yaptıkları belirlenen 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 kadın yakalandı. - TRABZON

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Çömlekçi, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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