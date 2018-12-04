Trabzon'da Engelli Çocuklar Polis Oldu

Trabzon
'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" dolayısıyla 10 engelli çocuk, polis kıyafetleri giyerek yolda trafik kontrolü yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün koordinesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla trafik uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören 10 öğrenci, polis üniforması giyerek, durdurdukları araçların evraklarını inceledi.
Sürücüleri de emniyet kemeri takmaları, trafikte dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyaran ve broşür dağıtan çocuklar, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.
Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
3 Aralık,Trabzon,Polis
04 Aralık 2018 Salı 16:08