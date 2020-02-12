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Trabzon'da Eskrim İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

Trabzon'da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Eskrim İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

12.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:48Trabzon'da Eskrim İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
'da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Eskrim İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Beşirli Kompleksinde gerçekleştirilen müsabakalarda, küçük erkeklerde Taha Albayrak birinci olurken, Melih Albayrak ikinci, Kaan Sarı üçüncülüğü elde etti.
Küçük bayanlar kategorisinde de Şevval Sağlam birinci, Havvanur ikinci, Azra Kocaman üçüncü oldu.
Genç erkekler de Yağız Karaağaç birinciliği, Hüseyin Demirkır ikinciliği ve Hasan Yazıcı da üçüncülüğü elde etti.
Genç bayanlar kategorisinde ise İrem Koç birinci, Beren Bulut ikinci ve Sude Sağlam da üçüncü oldu.
Yıldız bayanlarda da birinciliği Nisanur Sağlam, ikinciliği Merve Yazıcı ve üçüncülüğü Gülnur Birinci elde etti.
Yıldız erkekler de Berk Ünsal birinci, Eren Öztürk ikinci, Efnan Şahinoğlu üçüncü oldu.
İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, eskrimin çeviklik, dayanıklılık, esneklik, denge, refleks, çabuk düşünüp karar verme yeteneği kazandırma gibi birçok faydası olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Karaağaç, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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