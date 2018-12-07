Trabzon'da Eskrime İlgi Artıyor

Trabzon
'da, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan eskrime ilginin arttığı bildirildi.
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, eskrimde yeni yeteneklerin keşfedilmesi ile son dönemde ulusal ve uluslararası turnuvalarda alınan başarıların arttığını belirtti.
Velilerin son dönemde çocuklarını eskrime daha çok yönlendirdiğine dikkati çeken Öztürk, "Veliler, eskrimin kazandırdığı disiplin ve konsantrasyon sayesinde çocuğun derslerinde başarısının arttığını dile getiriyor. Zaten uzmanlar da çabuk düşünme ve çözümleme ile hızlı karar verme yeteneğini geliştirdiği için eskrim oynayanların bir satranç ustasının kıvrak zekasına sahip olacağını belirtiyor. Bu özellikler eskrimin daha çok tercih edilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Eskrim antrenörü Selami Aktaş ise Yomra
Cimnastik Salonunda devam eden çalışmalara katılımın her geçen gün arttığını vurguladı.
Eskrimin çocuklara zihinsel katkıların yanı sıra dayanıklılık, güç, çeviklik, esneklik, denge ve refleks yeteneği kazandırdığına işaret eden Aktaş, "İlimizde bu branşa ilgi arttıkça başarı da artıyor. Bir yıl içinde sporcularımız Uluslararası Çocuk Kupasında gümüş, Türkiye
Şampiyonası'nda bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Takım halinde de Okul Sporları Türkiye ikincisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye,Trabzon
07 Aralık 2018 Cuma 10:55