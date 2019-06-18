18.06.2019 20:15
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Trabzon'da etkili olan yağmur Uzungöl'ü de olumsuz etkiledi

Trabzon

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Özellikle bugün aşırı yağmur yüzünden Uzungöl'den yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan ve bir çok turistik tesisin bulunduğu Horos Komları mevkiinde geçiş yolu olarak kullanılan köprü aşırı yağmur sonucu yıkıldı.

Yıkılan köprü nedeniyle bir çok araç mahsur kalırken, köprünün yapım çalışmaları Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından yürütülüyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel

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