Trabzon'da ev yangını

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 3 katında, Ergün Coşkun
'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis
ekiplerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangında, can kaybı olmazken hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
Ergün Coşkun
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