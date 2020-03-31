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Trabzon'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyor

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşlar büyük oranda uyunca, kent meydanı ile caddeler, sessizliğe büründü.

31.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:58
Trabzon'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyor

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşlar büyük oranda uyunca, kent meydanı ile caddeler, sessizliğe büründü.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ile 65 yaş ve üstü olanlara getirilen yasak, Trabzon 'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi'nde en sakin günlerden birini yaşattı.  Kentte, cadde ve sokaklara çıkan az sayıdaki vatandaşın ise maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Meydan Parkı'nda da sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun azaldığı kentte, pek çok mağazada girişlere uyarı yazıları asarken bazı işletmeler kapalı ise kapalı tutuluyor.

SAHİLLER DE BOŞALDI

Kentin sahil kesimleri ise tamamen boş kaldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, meydanların yanı sıra sahil kısımları ile yürüyüş yollarında denetimlerini sürdürüyor.

HİJYEN SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Büyükşehir ve Ortahisar Belediyeleri'nce yürütülen çalışmalar kapsamında şehirdeki park, bahçe, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli ekipler, dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Belediye ekiplerince, yürüyüş yolları ile insan yoğunluğunun yaşandığı alanlara 'Hayde Eve', 'Evde kal' ve 'Hayat evde var' yazılı levhalar yerleştirip, uyarılarda bulunuyor.

POLİSLER ANONSLA UYARIYOR

Polis ekipleri de ekip otolarından, "Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonsları yapıyor. Anonslar cami hoparlörlerinden tekrarlanıyor.

Tedbirler kapsamında alınan yeni kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, herkesi kurallara uymaya çağırıyor.

Trabzon'da yaşanan sakinlik drone ile görüntülendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, Güncel
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