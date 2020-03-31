Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzon'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyor

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşlar büyük oranda uyunca, kent meydanı ile caddeler, sessizliğe büründü.

31.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:07
Trabzon'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyor

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşlar büyük oranda uyunca, kent meydanı ile caddeler, sessizliğe büründü.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ile 65 yaş ve üstü olanlara getirilen yasak, Trabzon 'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi'nde en sakin günlerden birini yaşattı.  Kentte, cadde ve sokaklara çıkan az sayıdaki vatandaşın ise maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Meydan Parkı'nda da sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun azaldığı kentte, pek çok mağazada girişlere uyarı yazıları asarken bazı işletmeler kapalı ise kapalı tutuluyor.

SAHİLLER DE BOŞALDI

Kentin sahil kesimleri ise tamamen boş kaldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, meydanların yanı sıra sahil kısımları ile yürüyüş yollarında denetimlerini sürdürüyor.

HİJYEN SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Büyükşehir ve Ortahisar Belediyeleri'nce yürütülen çalışmalar kapsamında şehirdeki park, bahçe, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli ekipler, dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Belediye ekiplerince, yürüyüş yolları ile insan yoğunluğunun yaşandığı alanlara 'Hayde Eve', 'Evde kal' ve 'Hayat evde var' yazılı levhalar yerleştirip, uyarılarda bulunuyor.

POLİSLER ANONSLA UYARIYOR

Polis ekipleri de ekip otolarından, "Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonsları yapıyor. Anonslar cami hoparlörlerinden tekrarlanıyor.

Tedbirler kapsamında alınan yeni kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, herkesi kurallara uymaya çağırıyor.

Trabzon'da yaşanan sakinlik drone ile görüntülendi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hürriyet, Trabzon, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama - Haber 16:31: İzmir peyzaj mimarları odası basın açıklaması - Haber 16:30: Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber - Haber 16:30: Benzin ve motorinde beklenen indirim gerçekleşti - Haber 16:30: Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber